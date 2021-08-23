Преступное сообщество ГИБДД, флешмобы и пожары. Итоги дня в Башкирии

В Башкирии запустили флешмоб «ЭтоМогБытьЯ» после смертельного ДТП со скорой помощью. Профсоюз медиков «Действие» назвал целью акции открыто заявить о системных проблемах здравоохранения. Медики из учреждений по всей республики выкладывают видео, в которых объясняют, почему каждый из них находится в опасности на рабочем месте. Этими видео профсоюз также выражает поддержку родным и близким погибших медиков и чтит память коллег.