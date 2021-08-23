Преступное сообщество ГИБДД, флешмобы и пожары. Итоги дня в Башкирии

Семерых сотрудников ГИБДД Башкирии подозревают в организации преступного сообщества. Бывший начальник МРЭО ГИБДД объявлен в розыск. Следствие полагает, что еще в 2016 году начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД Башкирии, бывший тогда еще замом начальника того же отдела создал преступное сообщество. Взятки полагались за содействие в получении водительских прав. Экзамены за такие права не сдавались.
В Башкирии запустили флешмоб «ЭтоМогБытьЯ» после смертельного ДТП со скорой помощью. Профсоюз медиков «Действие» назвал целью акции открыто заявить о системных проблемах здравоохранения. Медики из учреждений по всей республики выкладывают видео, в которых объясняют, почему каждый из них находится в опасности на рабочем месте. Этими видео профсоюз также выражает поддержку родным и близким погибших медиков и чтит память коллег.
В Белорецком районе почти сутки горит гора Караташ. Предполагается, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Как сообщается, возгорание началось вечером 22 августа, отмечается, что администрация города подключилась к спасению горы только спустя сутки. Известно, что на данный момент в площадь возгорания составляет 1,5 га, горят деревья и пламя распространяется достаточно быстро.
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что подготовка к 450-летию Уфы должна проходить с участием самих горожан. Хабиров поручил руководителю администрации главы республики Александру Сидякину продумать механизмы, которые помогут понять, как уфимцы хотят видеть город к юбилею. Кроме того, глава региона подчеркнул, что уфимцев необходимо вовлечь в работу по подготовке к празднику: организовать общественный контроль, узнавать мнение горожан, предоставлять им выбор при благоустройстве, строительстве объектов.
По всей республики жители устраивают одиночные пикеты в поддержку Рамили Саитовой и «Карамаскалинской четверки». Так, акцию начал активист Руслан Габбасов около здания прокуратуры по республике Башкортостан. Эстафету приняли и жители таких районах как Кармаскалинский, Абзелиловский, Баймакский, Зилаировский.
В Уфе загорелся памятник культуры «Дом Тихониных». Сегодня, 23 августа, загорелся памятник культурного наследия Башкирии «Дом Тихониных», проект по реставрации которого был представлен несколько дней назад. Как сообщила у себя в социальных сетях региональный председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина, предположительно возгорание произошло из-за выброшенного окурка от сигареты.