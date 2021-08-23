Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла в шесть раз

Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла в шесть раз
Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла в шесть раз
Вчера, 14:58ОбществоФото: pixabay.com
Самый крупный лесной пожар в Свердловской области бушует уже на площади в 240 гектаров. Она выросла больше, чем в шесть раз.

Как сообщает fedpress.ru, из 21 природного пожара на территории региона удалось локализовать 15. В течение последних суток потушено шесть пожаров. Возгорания были, в том числе, на территории лесничества, которое находится в официальных границах Екатеринбурга.

По словам главы региона Евгения Куйвашева, давшего накануне поручения в связи со сложившейся ситуацией, областные власти прилагают все усилия для борьбы с огнем.

В частности Минприроды будет контролировать качество воздуха, МЧС – тушить пожары, а Минздрав должен быть готов оказывать оперативную помощь людям.

По прогнозам, жара покинет Свердловскую область лишь через несколько дней.

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