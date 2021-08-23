Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла в шесть раз

Как сообщает fedpress.ru, из 21 природного пожара на территории региона удалось локализовать 15. В течение последних суток потушено шесть пожаров. Возгорания были, в том числе, на территории лесничества, которое находится в официальных границах Екатеринбурга.
По словам главы региона Евгения Куйвашева, давшего накануне поручения в связи со сложившейся ситуацией, областные власти прилагают все усилия для борьбы с огнем.
В частности Минприроды будет контролировать качество воздуха, МЧС – тушить пожары, а Минздрав должен быть готов оказывать оперативную помощь людям.
По прогнозам, жара покинет Свердловскую область лишь через несколько дней.