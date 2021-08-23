ОСАГО без техосмотра – это реальность

С 22 августа 2021 года приобрести полис ОСАГО станет еще проще: теперь для оформления «автогражданки» водителям не понадобится проходить техосмотр.

Более того, до 1 марта 2022 года владельцев мотоциклов и легковых автомобилей (за исключением такси) вообще не будут проверять на предмет наличия диагностической карты и подтверждения пройденного ТО. Что же будет после 1 марта? С этой даты отсутствие диагностических карт будет фиксироваться камерами, которые следят за нарушениями правил дорожного движения. Соответственно штрафы за отсутствие карт будут выписываться в автоматическом режиме, но не более одного штрафа в сутки, а «стоимость» поездки без техосмотра составит немалые 2000 рублей. Нарушение может быть выявлено и сотрудниками ДПС при проверке документов. Однако и после 22 августа, несмотря на доступность получения ОСАГО без необходимости техосмотра и отсутствие штрафов аж до самой весны, следует помнить о некоторых последствиях в случае возникновения ДТП. Если выяснится, что причиной аварии послужила неисправность автомобиля в связи с непройденным ТО, то после выплаты денежных средств страховая компания может обратиться к виновнику ДТП с регрессом, то есть требованием вернуть возмещенную сумму. Таким образом, несмотря на эти нововведения, следить за техническим состоянием автомобиля нужно обязательно, в том числе регулярно проходить техосмотр, ведь от этого зависит ваша безопасность, безопасность ваших пассажиров и других участников дорожного движения, а также ваше благосостояние. Так почему бы не позаботиться об этом заранее, чтобы неприятности на дорогах случались как можно реже и не влекли за собой серьезных последствий? Нам же остается напомнить, что оформить полис ОСАГО без предъявления диагностической карты можно не выходя из дома – например, у крупнейшего страховщика страны СОГАЗа это можно сделать в мобильном приложении «СОГАЗ – Здоровье и страхование» или на сайте shop.sogaz.ru. А уточнить подробности можно по телефону 8 800 333 0 888 или в ближайшем офисе компании. Желаем безопасной езды и свободных дорог!

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter