Как правильно расшифровать квитанции ЖКХ

Каждому жителю России так или иначе приходится иметь дело с оплатой ЖКХ. Не всем и далеко не всегда понятно, что означают многочисленные показатели в платежных документах, тем более — какие из них сформированы правильно и без «накруток». Этот материал поможет расшифровать главные термины и понятия из ежемесячных квитанций.
Квитанции формируют в управляющей компании, которая отвечает за все коммунальные услуги в вашем доме и работает по договору. Суммы на оплату ЖКУ рассчитываются, исходя из показателей счетчиков, которые переданы собственниками квартир.
В стандартных квитанциях обычно прописаны платежи за водоснабжение (горячее, холодное), капремонт и обслуживание помещений. Отдельные квитанции приходят на газ и электроэнергию.
Напомним, ранее Mkset подробно рассказывал, как подать жалобу на УК, если та не справляется со своими обязанностями.
Квитанция за ЖКУ — документ, в котором перечислены потребляемые услуги, их стоимость и актуальные показатели. Они приходят в бумажном виде в почтовые ящики — оплату можно производить как в банке, так и по интернету.
Как правило, стандартная информация на квитанции ЖКХ включает в себя ФИО плательщика, фактический адрес помещения, название поставщика услуг и его реквизиты, перечисление предоставленных услуг, актуальные тарифы, QR-код для считывания платежки банком, сумма для оплаты.
ЖКХ и ЖКУ — вещи разного порядка. ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) — понятие более общее. Это система инфраструктурных элементов, благодаря которым формируются комфортные условия для проживания. ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги) — набор конкретных услуг, с помощью которых можно поддерживать в адкватном состоянии жилые помещения.
Самые главные — ресурсы, которыми мы пользуемся повседневно: отопление, водоснабжение, электричество, газ. Как правило, их оплата зависит от показателей индивидуальных или общедомовых счетчиков, если счетчиков нет и их не получается установить (например, дом слишком старый), то при расчетах используют нормативы потребления (зачастую они выше реального потребления).
Объем и специфика остальных платежей зависит от того, на каком основании собственник владеет данным помещением. Например, собственник должен платить взносы за капитальный ремонт по 19,52 руб. за 1 кв. метр. Если вы снимаете квартиру по договору соцнайма, то за капремонт платит город, но нужно каждый месяц платить за найм жилого помещения.
Услуги по содержанию общего имущества (капремонт, уборка, вывоз мусора, обслуживание лифта) берет на себя управляющая компания, поэтому она определяет тарифы в каждом конкретном случае.
Если вы не являетесь собственником жилья, в котором проживаете, то объем ЖКУ, за которые нужно платить, определяется договором с собственником. Традиционно арендатор платит за потребляемые ресурсы — электричество и воду, используя показатели счетчиков, а собственник платит за все остальное. В случае соцнайма помещений в платежке будет отдельный показатель по оплате за аренду.
При аренде договор на оплату ЖКУ составляется отдельно, хотя необходимые положения могут войти и в основной договор.
Важно! В договоре необходимо прописать, как собственник контролирует оплату платежей по квитанциям ЖКХ.
Актуальные данные, связанные с формированием тарифов, устранением задолженностей и другими деталями сферы ЖКХ, регламентируются рядом документов. В частности, это Конституция, закон о приватизации, региональные правовые акты, жилищный кодекс, постановления федерального правительства и контракты с управляющими компаниями, заключенные в частном порядке.
Для человека, впервые взявшего в руки квитанции, большинство сокращений выглядит как набор случайных букв. Вот как следует расшифровывать главные аббревиатуры и сокращения.
Единая система информирования населения, которая занимается оповещением населения о неблагоприятных или опасных природных явлениях в регионе — от ливней и снегопадов до землетрясений и наводнений.
Содержание общедомового имущества — предполагается, что это один из пунктов квитанции, за который нужно платить. В эту категорию входят уборка внутридомовой территории, в том числе подъездов, лифтов и чердаков, и поддержание ее в состоянии, которое удовлетворяет потребностям собственников. За качество выполненных работ и формирование тарифа на них отвечает управляющая компания.
Переговорно-замочное устройство, проще говоря — домофон. Он также нуждается в обслуживание, в некоторых случаях — в ремонте или замене. Чаще всего ПЗУ фигурирует в общих квитанциях.
Важно! Если управляющая компания без ведома собственников жилья самостоятельно установила новый домофон, задним числом предъявив счет за его установку и оплату, это считается неправомерным.
Общедомовые нужды — траты на содержание помещений, которые находятся в общем пользовании. Несколько лет назад Уфа пережила большой кризис, связанный с внезапным ростом цен за ОДН. Впрочем, регион продолжают терзать проблемы с адекватным начислением оплаты за отопление.
Узлы учета тепловой энергии — фактически это пункт по предоставлению тепловой энергии для помещений. Как правило, появление этой строки связано с сезонностью, поскольку в теплое время года жилье не отапливается.
Дополнительные системы кабельного программного тв. Не всегда и не в каждом населенном пункте, но этот пункт также может встретиться в квитанциях — в том случае, если нужно оплачивать услуги связи и антенн на крышах. Пользователи кабельного телевидения от этой услуги чаще всего отказываются.
Предоставление отопления в квартиру.
Содержание, ремонт и замена инфраструктуры дома, которая защищает от внезапного возгорания. Нюанс — защита распространяется на общедомовую территорию (подъезды, чердаки, подвалы), а не на квартиры собственников.
Ряд платежей за работу административно-управленческого аппарата, формально они идут управляющей компании. Также в квитанции может быть вариация этой аббревиатуры — АХР, административно-хозяйственные расходы, которые также нужно оплачивать жильцам.
Общедомовые приборы учета — точнее, плата на их содержание, ремонт, монтаж, замену. Счетчики контролируют потребление газа и воды.
Дневной расход по электроэнергии. Нередко ночной и дневной тарифы различаются, поэтому в квитанциях может быть не одна, а две строки по этому пункту.
Теплоноситель — оплата за водоснабжение.
Внутридомовое газовое оборудование — точнее, обслуживание и поддержание в рабочем состоянии части инфраструктуры, которая отвечает за газ в доме (не в конкретной квартире, а в целом в доме). Также сюда входят возможные расходы на ремонт или замену комплектующих.
Номер платежного документа нужен управляющей компании для отчетности, в том числе — для налоговой инспекции.
Водоотведение сточных вод. Это система водоотведения использованной воды из квартиры. Все, что уходит в сток канализации, должно отправляться в систему фильтров очистных сооружений.
Если коротко, то это плата за холодную и, если в доме не используется нагревающая колонка, горячую воду. Собственно в водоснабжение входит транспортировка воды по трубам, обслуживание инженерных сетей, дезинфекция воды, возможно — нагрев холодной воды.
Горячее водоснабжение. В данном пункте вы оплачиваете потребление горячей воды той температуры, которая установлена санитарными нормами. Если температура постоянно ниже нормы — это повод жалобы в управляющую компанию.
Если вы пользуетесь колонкой, то платить за ГВС не нужно.
Холодное водоснабжение. Отметим, что в квитанциях может быть строка ХВС для ГВС, то есть холодная вода, которая идет на подогрев.
Собственно отопление квартиры в холодное время года, сезонный показатель.
Квитанция — это документ, в котором в форме таблицы прописаны основные коммунальные услуги, используемые тарифные ставки и актуальные показатели (часть из них требуется регулярно вписывать, опираясь на данные счетчиков).
В квитанции, помимо собственно ЖКУ, всегда должно быть указано название управляющей компании и ее контакты, лицевой счет, а также долг плательщика (если есть).
Отдельную квитанцию за капремонт собственникам не присылают, этот показатель включается в общий свод основной квитанции. Деньги используются на ремонт общедомовых территорий — крыши, чердака, фасада, фундамента, подъездов.
Отдельная квитанция на оплату потребляемого газа. Тарифы рассчитываются, исходя из актуального законодательства, которое определяет норму потребления. Также используются показатели личных или общедомовых счетчиков.
Если собственники используют газовые баллоны, газ в ЖКУ не прописывается.
Счетчики помогают точнее высчитать объем потребляемых ресурсов. Без наличия этих приборов тарифы рассчитываются по нормативам, которые могут не учесть специфику потребления тех или иных собственников. Таким образом без счетчиков зачастую платят больше, чем собственник фактически потребляет.
В ситуациях, когда счетчик не исправен, показатели рассчитываются исходя из общих нормативов, которые предусмотрены в конкретном регионе. При этом приборы в таких ситуациях подлежат замене. Периодически счетчики необходимо менять, поскольку у них ограниченный срок действия.
К сожалению, это распространенное явление, поскольку оператор мог ошибиться и внести в документ не ту цифру. В случае обнаружения ошибки плательщику придется обратиться в управляющую компанию, которая занимается поставкой услуг в конкретный дом, и попросить о перерасчете показателя.
В зависимости от правил УК по исправлению данных, стоит выждать срок, обозначенный в договоре с управляющей компанией. Если проблема не решена — следует обратиться с жалобой в Роспотребнадзор и даже в суд (подробно описывали варианты подачи жалоб здесь).
Согласно законодательству, можно обратиться в управляющую компанию с просьбой сделать перерасчет и получить меньший счет, поскольку вы оказались в определенных обстоятельствах, предусмотренных законом.
Например, льготы могут получить малоимущие семьи или инвалиды, также возможно сделать перерасчет, если слишком высокая плата была начислена по ошибке — минувший отопительный сезон Уфа только этим и занималась, забыв о коронавирусе.
Письменное заявление следует отправить в адрес управляющей компании (в т. ч. через многофункциональный центр), в котором следует попросить направить представителя для составления акта либо мотивировать отказ.
Уменьшить размер квартплаты можно, если:
Каждый из этих случаев требует письменного заявления, в котором будет отражен соответствующий прецедент.
Если вы обнаружили ошибку в квитанции, то следует обратиться в УК с заявлением о проверке и необходимости перерасчета. Перед этим следует проверить данные, которые предоставляются с вашей стороны — количество жильцов, площадь жилья и показания счетчиков, к которым у вас есть доступ. В актуальных нормативных актах следует узнать тарифную сетку, исходя из которой сделать примерный расчет необходимой оплаты.
Если показатели сильно расходятся, значит есть повод обратиться с заявлением. Возможно, проблема — на стороне управляющей компании. В числе возможных несостыковок могут быть сбои программного обеспечения, которое формирует квитанции, ошибка оператора, намеренное завышение платы или распределение задолженности жильцов по остальным собственникам, прописанным в доме.
Если управляющая компания не признает проблемы, а вы уверены в ее наличии, вы можете обратиться в суд, в котором также можно взыскать компенсацию нанесенного вреда. Не забывайте, что в суде потребуются доказательства, что нарушения действительно были допущены.
Оплату за коммунальные услуги следует вносить ежемесячно до 10 числа, иначе у вас будет накапливаться задолженность. Существует несколько способов узнать о наличии задолженности. Можно лично обратиться в управляющую компанию — получить необходимые квитанции, уточнить сделанные платежи и получить ответы по услугам УК в вашем доме. Можно проверить долги в электронной форме — в личном кабинете управляющей компании, если таковой имеется.
Как вариант, можно позвонить в ресурсоснабжающие организации — обычно их телефоны указаны на квитанциях ЖКХ. Также информация доступна на портале госуслуг после регистрации. Проверить наличие задолженности можно в банкоматах или в кассах банков (после предоставления последней оплаченной квитанции по конкретному виду услуг).
Чтобы избежать проблем, следует тщательно проверять работоспособность приборов учета и реквизиты, по которым вносится оплата.
Если у вас есть задолженности, то со второго месяца на сумму долга будут начисляться проценты, причем процент зависит от срока просрочки платежа.
Если оплата не производится более трех месяцев, то управляющая компания вправе отключить вам неоплаченный ресурс до погашения задолженности. Также может быть введено ограничение неоплачиваемых услуг (введение определенного графика или уменьшение предоставляемого объема). Отопление и холодную воду отключать нельзя по закону, поэтому чаще всего отключают газ, электричество, ГВС. Как правило, об этом собственника должны известить лично, звонком или письменным уведомлением.
Погашение задолженности можно разделить на определенный срок, но при формировании рассрочки также начисляется пени.
Если собственник не платит за коммунальные услуги продолжительный срок, долги могут привести к передаче дела в суд, в рамках которого собственника могут лишить имущества. Перед обращением в суд собственника также обязаны уведомить и дать 30 дней на уплату долгов. Обычно дело рассматривается в упрощенном порядке и решение могут вынести быстро.
Если долги за коммуналку остаются неоплаченными даже после судебного решения, за дело берутся судебные приставы, которые могут списать часть средств из доходов должника — в месяц такая сумма не может превышать половину от общего месячного дохода. Также приставы могут изъять личные вещи должника (кроме одежды и предметов личной гигиены) для погашения задолженности — их продадут на торгах. Кроме того, суд может запретить должнику покидать страну.
От платежей освобождаются недееспособные лица, за их долги отвечают официальные опекуны.
Собственника из принадлежащей ему квартиры выселить нельзя. Но если квитанции ЖКХ не оплачиваются более, чем полгода, муниципальные власти имеют право выселить нанимателей жилья по договору социального найма — по решению суда.