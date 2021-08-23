Как правильно расшифровать квитанции ЖКХ

Если долги за коммуналку остаются неоплаченными даже после судебного решения, за дело берутся судебные приставы, которые могут списать часть средств из доходов должника — в месяц такая сумма не может превышать половину от общего месячного дохода. Также приставы могут изъять личные вещи должника (кроме одежды и предметов личной гигиены) для погашения задолженности — их продадут на торгах. Кроме того, суд может запретить должнику покидать страну.