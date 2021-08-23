Хабиров на встрече с региональной сборной WorldSkills пообещал премии победителям

Глава Башкирии Радий Хабиров и Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров встретились с региональной сборной профессионалов WorldSkills. Так, в ходе встречи глава республики упомянул о денежных выплатах участникам от Башкирии. Известно, что 100 тысяч рублей достанутся победителям, а призерам и преподавателям – 50 тысяч рублей.
Отметим, что в сборной Башкирии всего 498 участников, среди которых 280 конкурсантов и 218 экспертов. Так, на состязании профессионалов прибудет около 3000 участников из 76 регионов России.
Известно, что закрытие чемпионата профессионалов пройдет масштабно планируется шоу дронов за 15 миллионов рублей и выступление Егора Крида. Остается надеяться, что среди восторженной публики не будет заболевших коронавирусной инфекцией.