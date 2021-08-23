Глава Башкирии молился перед встречей с Путиным

На встрече с региональной сборной WorldSkills Радий Хабиров не только пообещал выплатить премии победителям и призерам, но и рассказал, как успокаивался перед встречей с Владимиром Путиным.
Так, по словам главы, когда «великий человек, глава нашего государства» подъезжал к месту встречи, Радий Хабиров начал сильно волноваться и выручила его молитва — три-четыре слова «повторил и успокоился».
Напомним, что в начале августа Владимир Путин приезжал на открытие завода «Цемикс», где также провел рабочую встречу с главой Башкирии.