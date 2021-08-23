Деловая программа ВЭФ-2021 состоит из более 70 мероприятий

По словам организаторов Восточного экономического форума, в программу были добавлены в том числе международные конференции. Среди них - “Россия - Япония”, “Россия - АСЕАН”, “Россия - Корея”, “Россия - Европа” и “Россия - Китай”. Также будут организованы дискуссии Международной конференции АТЭС по высшему образованию, Большого евразийского партнерства и международной конференции, основной темой которой станет столетие установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.