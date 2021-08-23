Деловая программа ВЭФ-2021 состоит из более 70 мероприятий

Как отметил заместитель председателя Правительства РФ - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, значимость мероприятия для всего Дальнего Востока очень велика. Форум помогает привлечь инвестиции, поделиться информацией, мнениями и опытом о повышении эффективности взаимодействия с бизнесом, как пишет vostokmedia.com.
По его словам, в рамках форума будет проведен отраслевой анализ, который позволит определить ключевые для ДФО вопросы, а также проконтролировать, как выполняются поручения президента.
Основная тема форума - “Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире”. Пленарное заседание станет центральным событием, оно состоится 3 сентября.
Программа форума включает в себя четыре основных блока: “Дальний Восток - новые вызовы и возможности”, “Экономика нового времени: что изменится и что сохранится”, “Молодежный ВЭФ” и “Общая ответственность в меняющемся мире”.
В рамках первого направления состоятся обсуждения стратегий развития региона и повышения уровня жизни населения. Пройдут дискуссии об инвестициях, реализации ключевых проектов, логистике, аграрном комплексе, экспорте, IT. Кроме того, эксперты уделят внимание темам экономики, малых форм предпринимательства, авиадоступности, космоса и обсудят перспективы программы “Дальневосточный гектар”.
Второй блок будет связан с мероприятиями, на которых будут затронуты темы цифровой трансформации, безуглеродной энергетики. Также эксперты поговорят о развитии науки, туризма, инноваций, спорта и механизмах партнерства на фоне пандемии, открывающих новые возможности для ДФО и Арктики.
Третье направление будет посвящено таким темам, как изменение климата, сфера здравоохранения, общественные инициативы, волонтерская деятельность. Также будет уделено внимание принципам ответственного потребления и вопросам поддержки особо охраняемых природных территорий.
Наконец, в рамках четвертого блока пройдут мероприятия, связанные с образовательной сферой, карьерными возможностями, бизнес-сообществом и новыми форматами медиа.
По словам организаторов Восточного экономического форума, в программу были добавлены в том числе международные конференции. Среди них - “Россия - Япония”, “Россия - АСЕАН”, “Россия - Корея”, “Россия - Европа” и “Россия - Китай”. Также будут организованы дискуссии Международной конференции АТЭС по высшему образованию, Большого евразийского партнерства и международной конференции, основной темой которой станет столетие установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.
Мероприятие запланировано на 2-4 сентября. Форум состоится при поддержке Фонда Росконгресс во Владивостоке, главный информационный партнер - холдинг 1MI.