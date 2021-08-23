Что известно о китайской вакцине от коронавируса

Сегодня китайская вакцина от коронавируса стоит в одном ряду с препаратами, изобретенными в США, Европе и России, которые широко применяются во всем мире. Сегодня в Поднебесной активно производят три вакцинных препарата от фармкомпаний «Синофарм» (Sinopharm), «СиноВак» (SinoVac) и «КанСино» (CanSino). Все они были разработаны в рамках государственной программы. ВОЗ уже одобрила «Синофарм» и «СиноВак» для применения в десятках стран мира.
Справедливости ради стоит сказать, что Китай и вовсе первым начал разработки по созданию вакцины от коронавируса. В какой-то степени для них эта работа стала принципиальным шагом, поскольку до сих пор считается, что именно из Китая пандемия коронавируса разлетелась по всему миру. И первый штамм вируса по-прежнему называют уханьским. Сегодня под собирательным названием «китайская вакцина» подразумеваются три препарата, которые уже широко известны во всем мире.
Первой китайской вакциной стала Vero Cell от компании Sinopharm (часто ее называют просто по названию компании-производителя «Синофарм»). Она разработана на базе Пекинского института биологических препаратов (Sinopharm является его дочерней компанией). Исследовательская работа продвигалась быстро, и уже в декабре 2020 года было объявлено о начале третьей фазы клинических исследований.
Но вот парадокс: к тому времени в Китае эпидемию уже почти удалось победить, и ученые столкнулись с отсутствием подходящей среды для испытаний, поэтому проводить их решили в других странах. Сообщается только об одном случае побочного эффекта в ходе тестирования вакцины на добровольцах. В целом же испытания прошли успешно.
31 декабря 2020 года Национальная комиссия здравоохранения Китая объявила о том, что вакцина «Синофарм» одобрена и готова поступить в массовое производство, как только будет готова лицензия. Надо сказать, что уже к тому времени в Китае препаратом «Синофарм» было привито около миллиона добровольцев в рамках программы экстренного использования, и был зафиксирован хороший эффект. Но по-настоящему масштабная кампания по вакцинации населения развернулась в марте нынешнего года, когда была поставлена цель достичь сначала ста миллионов доз, а потом двести, триста и т.д. Для того чтобы добраться до отдаленных деревень, практиковали выездную вакцинацию, вводили ограничительные и поощрительные меры.
К этому времени на рынок уже вышел «СиноВак» (SinoVac). Официально эта вакцина называется CoronaVac и производит ее компания SinoVac Biotech.
Третья вакцина от компании CanSino Biologics в отличие от первых двух имеет другой принцип создания – она основана на базе аденовируса Ad5-nCoV, что роднит ее с российским «Спутником V». На данный момент она еще проходит третий этап клинических испытаний. Кстати, часть добровольцев тестируется и в России.
До конца года Китай планирует привить до 80% своего населения. С учетом того что в стране уже три работающие вакцины, эти планы легко осуществимы.
Вакцина от Sinopharm проходила III фазу испытаний в 10 странах. В их число вошли Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Марокко, Пакистан, Перу, Сербия, Аргентина, Иордания, Египет и др. Всего в тестировании приняли участие более 60 тысяч добровольцев старше 18 лет. Они получили два укола препарата с разницей в три недели, и через 14 дней после второй инъекции у них был взят анализ крови, который показал очень хорошие результаты.
«СиноВак» тоже прошел заключительную, третью фаза исследований в ряде стран: Индонезии, Бразилии, Турции и Бангладеше. После тестирования страны заявили о хорошей эффективности вакцины: в Индонезии назвали показатель в 65%, в Бразилии – 78%, а в Турции – 83%.
Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) широко рекомендует китайскую вакцину небольшим и небогатым странам, которые не имеют возможности сами изобретать и производить вакцинный продукт, помочь остановить эпидемию. «Синофарм» уже широко используют в 45 странах мира. «СиноВак» разрешен к применению в 25 странах мира, а также рекомендован для массовой вакцинации от коронавируса стран Юго-Восточной Азии, большей части Центральной и Латинской Америки.
Прежде чем официально объявить о запуске вакцины в производство, представители компании Sinopharm сделали заявление, в котором указали, что ее эффективность в возрастной группе 18-59 лет составляет более 78%. Это означает, что примерно на такой же процент снижается уровень госпитализации среди вакцинированных пациентов. В ВОЗ заявили, что две дозы «Синофарма» вполне успешны для превенции коронавируса. А вот в возрастной группе 60+ высокая эффективность препарата пока остается недоказанной.
Эффективность «СиноВака» немного ниже, чем у «Синофарм», - около 60%. Но считается, что «СиноВак» весьма эффективен в возрастной группе привившихся пациентов от 60 лет и выше, у которых имеются хронические заболевания. Эти выводы сделаны на основе представленных доказательств в ходе клинических исследований, заявили эксперты ВОЗ. Также специалисты отмечают низкую вероятность возникновения побочных эффектов при вакцинации данным препаратом.
Эксперты считают, что нельзя так однозначно ставить вопрос в отношении разных продуктов, произведенных в разных странах. Дело в том, что «Синофарм» и «СиноВак» изначально не могут составить конкуренцию российскому «Спутнику V», поскольку сделаны совершенно по иному принципу, на разных технологических платформах. Соответственно, запуск иммунной системы после их применения происходит по-другому.
Конечно, они уступают российскому продукту в эффективности: если показатель «Спутника V» составляет более 90%, то китайские препараты едва преодолевают отметку в 70%. При этом ученые предупреждают: не стоит заострять внимание на цифровых показателях, поскольку условия и протокол исследований в обоих случаях могли быть разными.
При этом, к примеру, у «СиноВака» есть свои преимущества: более мягкая переносимость пациентами в возрасте, страдающими тяжелой хроникой, после него мягче и слабее переносятся побочки. По схеме создания конкурировать с китайскими препаратами «Синофарм» и «СиноВак» может только российская вакцина «КовиВак» от научного центра имени Чумакова - она тоже сделана из инактивированного вируса. Но специалисты отмечают, что даже при схожести технологий создания вакцины могут быть разными по принципу учета мутаций вируса. То есть китайские препараты ближе к уханьскому варианту COVID-19, и, возможно, их компоненты могут быть менее чувствительны к новым появляющимся штаммам.
Начиная разговор о качестве вакцинного препарата, стоит прежде всего понять, по какому принципу они были изобретены и как работают в нашем организме. Итак, «Синофарм» и «СиноВак» созданы на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2. По признанию ученых, это классический способ производства вакцины, проверенный десятилетиями. К примеру, по этой технологии от гриппа и полиомиелита, а также дифтерии, столбняка и коклюша.
Инактивированный - значит «убитый», то есть не способный размножаться. Действительно, попадая в организм в составе вакцины, частички вируса не способны заразить человека, а вот стимулировать иммунную систему на выработку антител способны вполне, так как сохраняют свои антигенные свойства. Таким образом, если организм столкнется с реальным заражением и настоящим вирусом ковида, то уже будет знать, как нейтрализовать невидимого «врага».
Третья китайская вакцина «КанСино» имеет другой принцип создания – это векторный препарат на основе аденовируса. То есть он содержит частичку вируса SARS-CoV-2 - так называемый S-белок, который лишили патогенных свойств, а также возможности размножения. В организме человека он будет стимулировать выработку данного белка, а тот, в свою очередь, даст импульс иммунной системе на производство антигена к коронавирусу. Научные исследования по «КанСино» еще не опубликованы. Но уже известно, что с июня этого года препаратом прививают китайских военнослужащих.
Поскольку китайские препараты были тестирована в ряде зарубежных стран, то многие из этих государств, увидевшие эффективность продукта, и стали его заказчиками. Так, привиться китайской вакциной сегодня могут граждане Бразилии, Турции, Индонезии, Украины, Беларуси, Албании, Бахрейна, Мексики, Малайзии, Египта, ОАЭ и еще многих других стран. Купили вакцину из Китая также многие центральноазиатские государства, к примеру Казахстан и Узбекистан.
Преимуществом китайской вакцины является ее универсальность в плане хранения – это от +2 до +8 градусов. Если учесть, что другие известные препараты требуют особых условий содержания, к примеру, американский «Пфайзер» рекомендовано хранить при температуре - 70 градусов по Цельсию, то это очевидный плюс, поскольку позволяет доставлять вакцину без усилий по всему миру.
Китайский продукт, напротив, не требует заморозки. Его нужно хранить охлажденным, в оригинальной упаковке, избегая попадания прямых солнечных лучей. Срок действия неоткрытой упаковки составляет 24 месяца. Данные условия уже названы лучшими среди всех препаратов, которые часто требуют морозильных камер для перевозки.
Так же как и аналогичные препараты других стран, китайский вводится двукратно с интервалом в 21 день. Сообщается о минимуме побочных эффектов. Как правило, это местная реакция, то есть боль или покраснение в области введения инъекции, также могут наблюдаться невысокая температура, головная боль, ломота в мышцах, но все эти симптомы быстро сходят на нет.
Что касается противопоказаний, то они, как правило, такие же, как и у других вакцинных препаратов. Иммунизироваться нельзя в период обострения хронических заболеваний, лучше дождаться полного выздоровления или стабильной ремиссии. Нельзя прививаться в период высокой температуры – выше 38 градусов.
Серьезным противопоказанием является сильная аллергическая реакция. Если она проявилась уже после первой дозы препарата, то вторую инъекцию делать нельзя.
Специального исследования в отношении беременных женщин при тестировании китайской вакцины не проводилось. Но ВОЗ сегодня разрешает ее применение для будущих мам, если риски от последствий заболевания превышают возможные побочки. Также вакцины «СиноВак» и «Синофарм» разрешены кормящим матерям.
Являются ли известные иностранные вакцины от коронавируса «конкурентами» китайским препаратам? Скорее, нет. Поскольку у китайской вакцины другой механизм создания, да и конкурировать с западными РНК-вакцинами в плане выработки антител она не может и уступает им в процентах по эффективности.
Так, американский «Пфайзер» (Pfizer) от компании BioNTech демонстрирует максимальную эффективность – 96,2%. «АстраЗенека» (AstraZeneca), созданная при участии специалистов Оксфордского университета, на начальном этапе применения угодила в крупный скандал. Создателей препарата стали обвинять в недостаточности исследований после того, как у ряда привитых пациентов обнаружили тромбоз. На какое-то время использование «АстраЗенека» приостановили. Но вскоре вновь продолжили прививочную кампанию, отметив, что преимущества вакцины в борьбе с коронавирусом «перевешивают риски нежелательных явлений». Считается, что препарат обеспечивает результат в 79%. «АстраЗенека» также отмечена как первая вакцина, эффективная для людей старше 65 лет.
Американский препарат «Модерна» (Moderna) считается на сегодняшний день одной из самых прогрессивных вакцин, ее эффективность достигает 94 %, отмечают специалисты ВОЗ. На Всемирном конгрессе вакцин «Модерна» признана лучшим препаратом в мире от коронавируса и победила в номинации «Лучшая новая технология».
Напомним, сейчас в список вакцин, одобренных ВОЗ, входят «Пфайзер», «Модерна», Johnson & Johnson, «АстраЗенека», а также «Синофарм» и «СиноВак».