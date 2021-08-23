Что известно о китайской вакцине от коронавируса

31 декабря 2020 года Национальная комиссия здравоохранения Китая объявила о том, что вакцина «Синофарм» одобрена и готова поступить в массовое производство, как только будет готова лицензия. Надо сказать, что уже к тому времени в Китае препаратом «Синофарм» было привито около миллиона добровольцев в рамках программы экстренного использования, и был зафиксирован хороший эффект. Но по-настоящему масштабная кампания по вакцинации населения развернулась в марте нынешнего года, когда была поставлена цель достичь сначала ста миллионов доз, а потом двести, триста и т.д. Для того чтобы добраться до отдаленных деревень, практиковали выездную вакцинацию, вводили ограничительные и поощрительные меры.