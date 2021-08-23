Более 1,5% населения Башкирии живут в населенных пунктах без Интернета

Не все жители республики соглашаются пользоваться цифровыми услугами. Так, в многоквартирных домах только 70% населения подключают Интернет. Чаще всего отказ от этой услуги местные жителя объясняют тем, что они постоянно не живут дома, дорогим подключением или просто в доступе к Сети нет необходимости.