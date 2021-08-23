Более 1,5% населения Башкирии живут в населенных пунктах без Интернета

Более 1,5% населения Башкирии живут в населенных пунктах без Интернета
Более 1,5% населения Башкирии живут в населенных пунктах без Интернета
Вчера, 11:48ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
90% жителей Башкирии имеют доступ к высокоскоростному Интернету. Об этом заявил на еженедельном оперативном совещании министр цифрового развития республики Геннадий Разумикин.

Также 8% населения республики живут в населённых пунктах, где доступ к Сети осуществляется по устаревшей технологии ADSL. Более 1,5% жителей вообще не могут пользоваться Интернетом, поскольку живут в труднодоступной местности.

Не все жители республики соглашаются пользоваться цифровыми услугами. Так, в многоквартирных домах только 70% населения подключают Интернет. Чаще всего отказ от этой услуги местные жителя объясняют тем, что они постоянно не живут дома, дорогим подключением или просто в доступе к Сети нет необходимости.

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