Высокопоставленный чиновник после работы в Москве вернется в Уфу в качестве ректора
Экс-глава минэкономразвития Башкирии Сергей Новиков занял пост ректора Уфимского государственного авиационного технического университета.
Министерство образования и науки России 21 августа издало приказ о назначении Сергея Новикова, ранее работавшего министром экономического развития РБ, временно исполняющим обязанности ректора Уфимского государственного авиационного технического университета. Подробности сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».
В приказе говорится, что к исполнению обязанностей ректора свои Сергей Новиков приступит с 6 сентября и будет это делать до избрания нового ректора.
Напомним, что Сергей Новиков ушел с должности министра экономического развития РБ в апреле этого года. В июле он был назначен исполняющим обязанности директора ФГУП «Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики». Однако там ему весьма быстро нашли замену и к работе в качестве главы ведомства недавно приступил бывший министр финансов Саратовской области Александр Выскребенцев.
Ранее сообщалось, что новым ректором УГАТУ может стать бывший проректор университета по научной и инновационной деятельности Руслан Хисамутдинов. Приказ о начале процедуры выборов ректоров был утвержден 6 марта. Прежний ректор Николай Криони был избран в апреле 2015 года.
Ректор УГАТУ выбирается тайным голосованием на конференции работников и обучающихся сроком на пять лет.
Стоит отметить, что Сергей Новиков сам закончил данный университет по специальности «финансы и кредит». Он работал менеджером НПП «Уралавиаспецтехнология», финансовым менеджером ООО «НПП Имплантер». В 1999 перешел на госслужбу, работал на разных должностях в министерстве экономического развития и антимонопольной политики и минэкономразвития и промышленности республики. Затем он трудился в администрации президента Башкирии, пока в 2010 году не возглавил госкомитет по размещению госзаказов. С 2015 года и до весны текущего года руководил минэкономразвития РБ.