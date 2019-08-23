Высокопоставленный чиновник после работы в Москве вернется в Уфу в качестве ректора

Министерство образования и науки России 21 августа издало приказ о назначении Сергея Новикова, ранее работавшего министром экономического развития РБ, временно исполняющим обязанности ректора Уфимского государственного авиационного технического университета. Подробности сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

В приказе говорится, что к исполнению обязанностей ректора свои Сергей Новиков приступит с 6 сентября и будет это делать до избрания нового ректора.

Напомним, что Сергей Новиков ушел с должности министра экономического развития РБ в апреле этого года. В июле он был назначен исполняющим обязанности директора ФГУП «Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики». Однако там ему весьма быстро нашли замену и к работе в качестве главы ведомства недавно приступил бывший министр финансов Саратовской области Александр Выскребенцев.

Ранее сообщалось, что новым ректором УГАТУ может стать бывший проректор университета по научной и инновационной деятельности Руслан Хисамутдинов. Приказ о начале процедуры выборов ректоров был утвержден 6 марта. Прежний ректор Николай Криони был избран в апреле 2015 года.

Ректор УГАТУ выбирается тайным голосованием на конференции работников и обучающихся сроком на пять лет.