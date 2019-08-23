Выходные под солнцем: В Башкирию ненадолго придет тепло
Вчера, 09:31ОбществоНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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Серьезных осадков не ожидается.
Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха сегодня, 22 августа, составит +26 градусов. В южных районах - до +30 градусов. Ветер юго-западный, слабый, до 8 м/с.
Возможны кратковременные дожди. Ночью ожидается до +25. В воскресенье, 25 августа, ожидается +28 градусов. Ветер слабый, местами умеренный.
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