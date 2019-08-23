Врио главы Башкирии рассказал, как Александр Карелин помог ему в сложные времена

Сегодня, 23 августа, врио главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях выложил пост, посвященный его дружбе с депутатом Госдумы, трехкратным олимпийским чемпионом, Героем России Александром Карелиным.

Напомним, Александр Карелин приехал сегодня в Уфу на церемонию закладки капсулу в первый камень строительства будущего Центра спортивной борьбы РБ.

По словам Радия Хабирова, Карелин поддержал его в очень трудные времена, когда от него отвернулись многие. Руководитель республики не уточнил, о чем идет речь, но нетрудно догадаться, что вероятнее всего, имеется в виду его конфликт с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, из-за которого Радию Хабирову вместе с семьей пришлось уехать из Башкирии. В те времена против него было выдвинуто немало противоречивых обвинений.