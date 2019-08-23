В Уфе волонтеры нашли 28-летнего Дмитрия Мохова спустя три месяца поисков
Вчера, 11:33ОбществоНадежда ВалитоваФото: bashnews.ru
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Мужчину искали полицейские и родственники.
Как сообщает издание bashnews, у молодого человека были проблемы с деньгами. Вероятно, финансовый кризис и подтолкнул его к исчезновению. Он перестал ходить на работу и прервал связь со всеми. Дмитрия искали три месяца. Некоторое время его видели в городе, а также в садах близ Уфы.
Накануне его нашли живым и здоровым в садах недалеко от родной деревни в Уфимском районе. Где он находился все это время, что с ним произошло и почему он не общался с близкими, не сообщается.
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