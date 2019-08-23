В Уфе доцента УГНТУ осудят за взятку в 21 тысячу рублей

Как рассказали в прокуратуре Орджоникидзевского района Уфы, инцидент произошел в январе 2017 года. Коллега доцента предложил пяти студентам вуза сдать экзамен по истории, не приходя на него. Так и вышло - мужчина поставил положительные отметки в зачетке студентов за определенную сумму. Всего он выручил таким образом 21 тысячу рублей.