В Уфе доцента УГНТУ осудят за взятку в 21 тысячу рублей
Вчера, 14:33ОбществоНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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На взятку его уговорил пойти коллега по университету.
Как рассказали в прокуратуре Орджоникидзевского района Уфы, инцидент произошел в январе 2017 года. Коллега доцента предложил пяти студентам вуза сдать экзамен по истории, не приходя на него. Так и вышло - мужчина поставил положительные отметки в зачетке студентов за определенную сумму. Всего он выручил таким образом 21 тысячу рублей.
Когда выяснилось, как и каким образом студенты сдали экзамен, началось расследование. Преподавателя обвинили в нарушении двух статей - мелкое взяточничество и служебный подлог. Вину свою доцент не признал. Уголовное дело в ближайшее время рассмотрят в суде.
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