В России в 2020 году введут в эксплуатацию шесть подводных лодок

Источник издания в Минобороны РФ уточнил, что из шести новых подлодок четыре будут атомными. Так «Севмаш» в 2020 году сдаст ВМФ России первую серийную подлодку проекта 955А «Князь Олег» и первую серийную субмарину проекта 885М «Новосибирск». Еще предприятие поставит заказчику головную подводную лодку проекта 885М «Казань» и атомную субмарину специального назначения «Белгород» проекта 09852. Последняя будет направлена в главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ без подводных аппаратов «Посейдон», испытания которых к следующему году еще не подойдут к концу.