В России в 2020 году введут в эксплуатацию шесть подводных лодок
В следующем году на баланс Военно-морского флота Российской Федерации поступит сразу шесть новых субмарин.
Подобного не было на протяжении последних 28 лет. Об этом информирует RNS.
Источник издания в Минобороны РФ уточнил, что из шести новых подлодок четыре будут атомными. Так «Севмаш» в 2020 году сдаст ВМФ России первую серийную подлодку проекта 955А «Князь Олег» и первую серийную субмарину проекта 885М «Новосибирск». Еще предприятие поставит заказчику головную подводную лодку проекта 885М «Казань» и атомную субмарину специального назначения «Белгород» проекта 09852. Последняя будет направлена в главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ без подводных аппаратов «Посейдон», испытания которых к следующему году еще не подойдут к концу.
Судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи» изготовит для ВМФ РФ две дизельные подлодки. Речь идет о субмарине «Волхов» проекта 636.3 и первой серийной подлодки проекта 677 «Кронштадт». На «Кронштадте» будет установлена обычная, а не воздухонезависимая энергетическая установка.
По словам представителей государственного холдинга «Объединенной судостроительной корпорации», государственный заказчик получит все суда в установленный срок.