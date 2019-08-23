В Башкирии обещают открыть комплексы реабилитации для детей после тяжелых травм
Комплексы реабилитации после тяжелых травм конечностей планируется запустить в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
Как сообщает «Башинформ», они появятся на базе 11 медицинских организаций республики — Республиканской детской клинической больнице и детской больнице № 17 (Уфа), в Стерлитамаке, Белорецке, Бирске, Месягутово, Нефтекамске, Салавате, Кумертау, Сибае и Октябрьском.
Данный комплекс - особый вид тренажера и для взрослых, и для детей. Аппарат помогает разработать сустав и восстановить его нормальное движение, что позволяет избежать осложнений после операций и травм. Выполнение больным пассивных движений ведет к восстановлению подвижности суставов, уменьшению отека, улучшению кровообращения, устранению болей.
По информации пресс-службы Минздрава РБ, первые комплекты реабилитационного оборудования уже начали поступать в республику.
Напомним, в текущем году Башкирия на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» потратит 5 млрд руб. За счет средств бюджета в регионе планируется заменить сеть фельдшерского-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии. Для переоснащения сосудистых отделений заключены контракты общей суммой свыше 300 млн руб. Онкоотделения республики также получат оборудование на сумму 257 млн руб.