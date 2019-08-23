В Башкирии обещают открыть комплексы реабилитации для детей после тяжелых травм

Как сообщает «Башинформ», они появятся на базе 11 медицинских организаций республики — Республиканской детской клинической больнице и детской больнице № 17 (Уфа), в Стерлитамаке, Белорецке, Бирске, Месягутово, Нефтекамске, Салавате, Кумертау, Сибае и Октябрьском.

Данный комплекс - особый вид тренажера и для взрослых, и для детей. Аппарат помогает разработать сустав и восстановить его нормальное движение, что позволяет избежать осложнений после операций и травм. Выполнение больным пассивных движений ведет к восстановлению подвижности суставов, уменьшению отека, улучшению кровообращения, устранению болей.

По информации пресс-службы Минздрава РБ, первые комплекты реабилитационного оборудования уже начали поступать в республику.