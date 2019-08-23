Twitter подал жалобу в Верховный суд на штраф от Роскомнадзора

Жалоба, которую подала представитель Twitter Мария Михеенкова, зарегистрирована пятого августа. Об этом информирует RNS.

По словам представителей Верховного суда России, рассмотрение жалобы может длиться три месяца и не факт, что ее передадут для рассмотрения в судебном заседании. Истец может получить отказ.

В конце февраля текущего года Роскомнадзор оштрафовал Twitter на 3 000 рублей за хранение за пределами РФ баз данных с персональными сведениями россиян. В начале апреля суд по Таганскому району штраф утвердил. Зарубежное юридическое лицо Inc. было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7 КоАП РФ.