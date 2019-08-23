Twitter подал жалобу в Верховный суд на штраф от Роскомнадзора
Американская социальная сеть Twitter оспорила в Верховном суде Российской Федерации решение мирового судьи о штрафе Роскомнадзора в размере 3 000 рублей.
Жалоба, которую подала представитель Twitter Мария Михеенкова, зарегистрирована пятого августа. Об этом информирует RNS.
По словам представителей Верховного суда России, рассмотрение жалобы может длиться три месяца и не факт, что ее передадут для рассмотрения в судебном заседании. Истец может получить отказ.
В конце февраля текущего года Роскомнадзор оштрафовал Twitter на 3 000 рублей за хранение за пределами РФ баз данных с персональными сведениями россиян. В начале апреля суд по Таганскому району штраф утвердил. Зарубежное юридическое лицо Inc. было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7 КоАП РФ.
В конце апреля Twitter попытался обжаловать штраф, подав апелляционную жалобу на решение мирового суда. Восьмого мая российская Фемида в удовлетворении жалобы отказала. В итоге 26 июля американской соцсети пришлось выплатить назначенный штраф.