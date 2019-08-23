Слова главы ФРС о снижении ставки в США обрушили цены на нефть

По словам Джордж, она с радостью бы оставила ставки на нынешнем уровне. Об этом информирует RNS.

Ранее глава ФРС рассказала об установившемся равновесии. Сейчас не видно какой-либо слабости или какого-либо укрепления. Пока ничто не заставляет Джордж думать, что ставки должны быть «где-то еще».

Между тем президент США Дональд Трамп снова обрушился с критикой на ФРС. По его мнению, Вашингтон находится в невыгодном положении по сравнению со своими конкурентами, потому что не понижает ставку.

В конце июля комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США прислушался к словам американского лидера и в первый раз за 10 лет понизил базовую ставку на 0,25% - с 2,25-2,5% до 2-2,25%. Правда свои действия в ФРС объяснили не критикой Трампа, а «последствиями глобальных изменений для экономических перспектив, а также ослаблением инфляционного давления».