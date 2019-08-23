С Крымского моста сняли первый «замок любви»

Это было сделано для соблюдения требований безопасности на сооружении, сообщает 23 августа газета «Известия».

По словам строителей, этот случай стал первым с момента начала движения по мосту. Они также напомнили, что на дороге через Керченский пролив останавливаться запрещено. Несоблюдение этого правила влечет за собой штраф.