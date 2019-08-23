С Крымского моста сняли первый «замок любви»

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Сотрудники службы эксплуатации Крымского моста сняли «замок любви» с барьерного ограждения.
Это было сделано для соблюдения требований безопасности на сооружении, сообщает 23 августа газета «Известия».
По словам строителей, этот случай стал первым с момента начала движения по мосту. Они также напомнили, что на дороге через Керченский пролив останавливаться запрещено. Несоблюдение этого правила влечет за собой штраф.
Выяснилось, что замок повесили на ограждение Крымского моста новобрачные из Элисты, которые ехали на полуостров в свадебное путешествие. На видеоролике, которые невеста выложила в свой профиль Instagram, видно, как пара вешает замок на ограждении, а ключ выкидывает в море.
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