Перед 1 сентября власти Башкирии напомнили о льготах для малообеспеченных семей

Госсобрание Башкирии обнародовало перечень льгот для школьников из малообеспеченных семей.

Прежде всего, речь идет о компенсации стоимости на приобретение школьной формы, причем этим видом льгот можно воспользоваться дважды за год, если ребенок вырос из прежней формы, либо она пришла в негодность по какой-то причине.

Помимо этого, школьникам из этой категории положено выдавать бесплатно полный набор школьно-письменных принадлежностей, а также ранец или рюкзачок.

Вдобавок дети из малообеспеченных семей могут бесплатно питаться в школьной столовой.

В Госсобрании РБ уточнили, что льготы положены семьям, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, если у них официальный среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Чтобы получить права на льготы, нужно предоставить справку, подтверждающую статус малоимущей семьи из районного центра собеса, паспорт одного из родителей, а для получения компенсации за покупку школьной формы – чеки из магазина.