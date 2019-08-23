Перед 1 сентября власти Башкирии напомнили о льготах для малообеспеченных семей
Для получения льгот нужно предоставить специальную справку.
Госсобрание Башкирии обнародовало перечень льгот для школьников из малообеспеченных семей.
Прежде всего, речь идет о компенсации стоимости на приобретение школьной формы, причем этим видом льгот можно воспользоваться дважды за год, если ребенок вырос из прежней формы, либо она пришла в негодность по какой-то причине.
Помимо этого, школьникам из этой категории положено выдавать бесплатно полный набор школьно-письменных принадлежностей, а также ранец или рюкзачок.
Вдобавок дети из малообеспеченных семей могут бесплатно питаться в школьной столовой.
В Госсобрании РБ уточнили, что льготы положены семьям, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, если у них официальный среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Чтобы получить права на льготы, нужно предоставить справку, подтверждающую статус малоимущей семьи из районного центра собеса, паспорт одного из родителей, а для получения компенсации за покупку школьной формы – чеки из магазина.
Подробный порядок предоставления льгот изложен в постановлении правительства РБ от 1 апреля 2019 года.