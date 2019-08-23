ОМОН не пришел: Арина Исхакова из Уфы рассказала о себе и стихах

16-летняя поэтесса из Уфы Арина Исхакова, автор прогремевшего на всю страну стихотворения «На папе надпись «ОМОН» провела вчера, 22 августа, поэтический вечер. На него она пригласила главных героев своего стихотворения – представителей ОМОНа или Росгвардии – но они не пришли.

Напомним, что эта история началась 11 августа, когда Арина в своем Instagram выложила стихотворение, посвященное акциям протеста, проходившим в Москве на протяжении июля и августа.

Эти акции были крайне жестоко разогнаны ОМОНом и Росгвардией – людей избивали буквально лежащих на земле по несколько спецназовцев. Эти кадры видели все, как, например, сцену, где страж правопорядка бьет в живот задержанную и не оказывающую сопротивление девушку.

Реакция на стихотворение последовала практически сразу. Представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал это стихотворение заказом и пригласил девочку посетить отряд ОМОНа. На что Арина нашла достойный ответ, пригласив полицейских на свой творческий вечер.

Фото: Дмитрий Никифоров, mkset.ru

- Пользуясь случаем, хочу пригласить представителей ОМОНа, которые хотели со мной познакомиться и убедиться в том, что я существую. Также поэтический вечер я решила сделать для того, чтобы вам было понятно, что пишу стихи я уже давно, а стих про ОМОН не был разовым творческим порывом, – написала она в своем Instagram.

Вместо того, чтобы закрыть дискуссию, представители Росгвардии по Башкирии в комментариях к приглашению вновь обвинили Арину в том, что «…вдохновение для творчества современная молодежь предпочитает черпать не из окружающей реальности, не благодаря личным впечатлениям, а из весьма сомнительных виртуальных источников».

Диалог-перепалку серьезной взрослой организации, целой правоохранительной структуры с ребенком можно почитать в Instagram школьницы.

ОМОН не пришел, зато пришли друзья Арины и те, кто хотел послушать. Девушка прочитала старые и новые стихотворения, ответила на вопросы слушателей.

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