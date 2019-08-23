Число российских долгожителей растет

Статистика по долгожителям России до 2011 года была довольно волнообразной, сообщает RT. Количество людей старше 100 лет то повышалось, то понижалось. После этого количество долгожителей стало не изменено расти, и к 2019 году их зарегистрировано уже более 20,5 тысяч человек.