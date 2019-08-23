Число российских долгожителей растет

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В России восемь лет стабильно увеличивается численность граждан, старше 100 лет.
Статистика по долгожителям России до 2011 года была довольно волнообразной, сообщает RT. Количество людей старше 100 лет то повышалось, то понижалось. После этого количество долгожителей стало не изменено расти, и к 2019 году их зарегистрировано уже более 20,5 тысяч человек.
В сообщении также уточняется, что 7 из 10 стариков – женщины. А регионы-лидеры по количеству долгожителей – Ингушетия и Москва.
Ранее в Минздраве назвали объединяющие долгожителей привычки. В них входят социальная и умственная активность, любовь к овощам и фруктам, физическая активность и хорошая наследственность.
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