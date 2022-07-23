В Уфе закрытие улицы Пугачева на двухлетнюю реконструкцию перенесли на один день

Закрытие участка ул. Пугачева, которую будут реконструировать в течение двух лет, произойдет на один день позже — следует из сообщения главы Башкирии.

Глава Башкирии Радий Хабиров проверил новую объездную дорогу, построенную в качестве альтернативы участку ул. Пугачева, которую закрывают на реконструкцию до 30 июня 2024 года. По его словам, на новой дороге по ул. Бородинской, Испытателей и Геофизиков — хороший асфальт, организованы автобусные остановки, нарисована разметка, установлены светофоры и освещение — «все на достойном уровне». При этом глава республики уточнил, что закрытие ул. Пугачева произойдет со вторника 26 июля. Ранее заявлялась другая дата — 25 июля, эта же дата пока значится в новости от 22 июля на сайте городской мэрии Фото: Радий Хабиров // ВКонтакте Радий Хабиров заранее попросил прощения у жителей города за неудобства из-за этой меры — в ближайшие два года въезд в Уфу с этой стороны будет затруднен. — Долго — но и сделать предстоит немало, в том числе перенести коммуникации. <…> Надо помнить, что мы работаем над крупным инфраструктурным проектом, который очень нужен нашей столице. Новый транспортный коридор позволит перераспределить потоки автомобилей на выезде из города. Напомним, реконструкция улицы Пугачева входит в план создания нового транспортного коридора «Южные ворота». Продолжением коридора будет строительство новой улицы Генерала Рыленко и транспортная развязка на пересечении данных улицы.

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