В Уфе закрытие улицы Пугачева на двухлетнюю реконструкцию перенесли на один день

В Уфе закрытие улицы Пугачева на двухлетнюю реконструкцию перенесли на один день
В Уфе закрытие улицы Пугачева на двухлетнюю реконструкцию перенесли на один день
Вчера, 11:06ОбществоАндрей КоролевФото: Радий Хабиров // ВКонтакте
Закрытие участка ул. Пугачева, которую будут реконструировать в течение двух лет, произойдет на один день позже — следует из сообщения главы Башкирии.

Глава Башкирии Радий Хабиров проверил новую объездную дорогу, построенную в качестве альтернативы участку ул. Пугачева, которую закрывают на реконструкцию до 30 июня 2024 года. По его словам, на новой дороге по ул. Бородинской, Испытателей и Геофизиков — хороший асфальт, организованы автобусные остановки, нарисована разметка, установлены светофоры и освещение — «все на достойном уровне».

При этом глава республики уточнил, что закрытие ул. Пугачева произойдет со вторника 26 июля. Ранее заявлялась другая дата — 25 июля, эта же дата пока значится в новости от 22 июля на сайте городской мэрии

Фото:Радий Хабиров // ВКонтакте

Радий Хабиров заранее попросил прощения у жителей города за неудобства из-за этой меры — в ближайшие два года въезд в Уфу с этой стороны будет затруднен.

Долго — но и сделать предстоит немало, в том числе перенести коммуникации. <…> Надо помнить, что мы работаем над крупным инфраструктурным проектом, который очень нужен нашей столице. Новый транспортный коридор позволит перераспределить потоки автомобилей на выезде из города.

Напомним, реконструкция улицы Пугачева входит в план создания нового транспортного коридора «Южные ворота». Продолжением коридора будет строительство новой улицы Генерала Рыленко и транспортная развязка на пересечении данных улицы.

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