В Уфе выбрали площадку для строительства республиканского госпиталя ветеранов войн

Новый республиканский клинический госпиталь ветеранов войн построят на территории уфимского санатория «Зелёная роща». Решение было принято на рабочем совещании по подготовке к празднованию 450-летия Уфы.
Сейчас госпиталь располагается в здании 1862 года постройки, которое является памятником архитектуры и почти полностью изношено. Согласно проекту, в лечебных корпусах нового госпиталя будет 550 коек, поликлиника будет рассчитана на 300 посещений в смену. Общая площадь зданий составит около 45 тыс. квадратных метров. Ранее предлагавшийся для строительства госпиталя участок в Затоне не подошел из-за выявленных там карстовых пустот.
По словам главы РБ Радия Хабирова, это месторасположение по соседству с санаторием будет удобным как для ветеранов, так и навещающих их родственников. Также он добавил, что «в дальнейшем» будет принято решение по материальному переоснащению самого санатория.
Напомним, ранее сообщалось, что благодаря договоренности с Единым институтом развития Башкирия получит инфраструктурные облигации на 20 млрд руб. со сроком на 15 лет. Часть из них как раз планировалось направить на строительство уфимских социальных объектов, в том числе и госпиталь ветеранов войн (10 млрд руб.).