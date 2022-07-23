В Архангельском районе Башкирии открылся кемпинг «БашУлей»

С идеей открытия локации рядом с Абзановским водопадом, памятником природы регионального значения, бизнесмен Рафаэль Гизатуллин обратился в Госкомитет РБ по туризму. Специалисты помогли грамотно организовать процесс реализации бизнес-проекта, оказали консультационную и методологическую помощь. Проект также был рассмотрен и одобрен на «Предпринимательском часе» в администрации Архангельского района. Предпринимателю выделили земельный участок площадью 3 га, оказали содействие в строительстве подъездной дороги, подключении инженерных коммуникаций, помогли со строительной техникой.