В Архангельском районе Башкирии открылся кемпинг «БашУлей»

В Архангельском районе Башкирии открылся кемпинг «БашУлей»
В Архангельском районе Башкирии открылся кемпинг «БашУлей»
Вчера, 18:47ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
В рамках дальнейшего развития проекта здесь появится глэмпинг на 18 мест с возможностью круглогодичного пребывания.

Новый туристический объект открылся на берегу р. Инзер около с. Абзаново (Архангельский район), благодаря господдержке в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Туризм и индустрия гостеприимства». Реализация проекта заняла чуть больше года.

— «БашУлей» — хороший пример сопряжения предпринимательской инициативы и возможностей государственной поддержки. Объем инвестиций по проекту, который предусматривает строительство кемпинговой и глэмпинговой зон, составляет порядка 20 млн рублей. Первая очередь объекта введена в короткие сроки — кемпинг уже принял первых гостей. Сопровождаем еще несколько таких проектов по всей республике, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.

С идеей открытия локации рядом с Абзановским водопадом, памятником природы регионального значения, бизнесмен Рафаэль Гизатуллин обратился в Госкомитет РБ по туризму. Специалисты помогли грамотно организовать процесс реализации бизнес-проекта, оказали консультационную и методологическую помощь. Проект также был рассмотрен и одобрен на «Предпринимательском часе» в администрации Архангельского района. Предпринимателю выделили земельный участок площадью 3 га, оказали содействие в строительстве подъездной дороги, подключении инженерных коммуникаций, помогли со строительной техникой.

В настоящее время предприниматель завершил строительство кемпинговой зоны. Установлено 20 беседок с мангалами, обустроена детская площадка. Также предприниматель организовал досуг и предоставление сопутствующих услуг — баню, прокат спортинвентаря, велосипедов, палаток, бесплатный интернет.

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