По словам главы РБ Радия Хабирова, предстоящий юбилей Уфы все сильнее заявляет о себе, поэтому работа должна идти в четком ритме, без каких-либо сбоев.

22 июля в ЦУР прошло рабочее совещание по подготовке к 450-летию Уфы, которое планируется масштабно отметить в 2024 году. Чиновники отчитались по готовности ряда проектов. В частности, строительство Дворца борьбы идет по графику: рабочие начали армирование и заливку бетоном фундамента. На базе Дворца планируется проводить соревнования по силовым единоборствам и другим видам спорта. В составе Дворца будет спорткомплекс, школа по спортивной борьбе, универсальный спортивно-концертный зал с амфитеатром на 3,4 тыс. мест и музей. Возведение Дворца планируется синхронизировать с благоустройством прилегающей территории — капитально отремонтируют проезжую часть и тротуары по ул. Мусы Гареева и Рехмукова, установят освещение и разобьют газоны. Также ожидается возведение спортивных центров в Инорсе (комплекс гребного слалома) и на въезде в Затон (Центр фехтования РБ). Еще один объект — обновленное здание Башкирского государственного театра кукол — планируется открыть к декабрю 2023 года. Глава республики поручил доработать проект фасада здания, благоустроить прилегающую территорию и обновить детскую площадку в центре сквера. Продолжается капитальный ремонт старого арочного моста через Белую. Сейчас движение по нему закрыто, старое ограждение и проезжая часть демонтированы. Планируется сохранить исторические таблички моста, отреставрировать и установить на новом объекте. Вступил в активную фазу проект «Южные ворота», который предполагает строительство нового моста через Белую из «Кузнецовского затона» в сторону микрорайона «Цветы Башкирии», что должно существенно разгрузить транспортный трафик. Сейчас дорожные службы начинают реконструкцию ул. Пугачева. Также было решено строить республиканский клинический госпиталь ветеранов войн на территории уфимского санатория «Зелёная роща». Сейчас госпиталь располагается в здании, построенном в середине XIX века, чей износ около 90%.

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