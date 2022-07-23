Андрей Назаров: Башкортостан стал центром культурной ивент-индустрии

— В связи с этим мы должны принять госпрограмму «Развитие культуры и искусства» на период 2023–2028 годов. Значимым показателем для отрасли культуры выступает количество посещений культурных мероприятий. Его плановое значение, установленное Министерством культуры России для нашей республики, одно из самых больших в стране — 82,47 млн. Здесь мы на четвертом месте после Москвы, Санкт-Петербурга и Ростовской области. По итогам прошлого года число посещений культурных мероприятий в республике составило 79,9 млн человек, — подчеркнул Андрей Назаров, добавив, что в последние годы Башкирия стала центром культурной ивент-индустрии. Так, визитными карточками региона стали фестиваль искусств «Сердце Евразии», кинофестиваль «Серебряный Акбузат», музыкальные фестивали Ильдара Абдразакова и Владимира Спивакова, сабантуи, организованные в Беларуссии, Узбекистане и в ряде регионов России, а также сотрудничество башкирских учреждений культуры со странами ближнего зарубежья.