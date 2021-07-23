В проекте «Миллион астрологу» определили победителя Астролог

По словам победителя, он не сразу услышал о конкурсе. О попадании в список участников проекта он узнал из комментариев в своих социальных сетях. Никора отметил, что не придавал голосованию особого значения, пока не попал в топ-50. В соответствии с условиями, за это участникам выплачивалось по 10 тысяч рублей.