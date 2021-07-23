В мэрии Уфы объяснили, почему в парке Лесоводов отсутствует уличное освещение

Общественная палата Башкирии направила главе администрации Уфы обращение с просьбой разобраться с проблемой освещения в лесопарке Лесоводов. Ответ мэрии опубликовал на своей странице в соцсетях член палаты Святослав Дрейман.

По его словам, в палату поступало большое количество обращений уфимцев по отсутствию в парке уличного освещения в тёмное время суток. — Отсутствие освещения и разбитые плафоны на неработающих фонарях мешают людям чувствовать себя в безопасности и вынуждают отказываться от активностей. Есть такая теория «разбитых окон», согласно которой, если не заменить в доме одно разбитое стекло, то вскоре в этом доме не останется ни одного целого окна. Жители очень просят не допустить аналогичной ситуации с лесопарком, ведь потом снова будут нужны большие деньги на восстановление инфраструктуры, — заявил член палаты. На обращение палаты в городской мэрии ответили, что за рекреационную деятельность в парке отвечает МБУ «Горзеленхоз». Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы направило письмо в учреждение с просьбой представить документацию по наружному освещению лесопарка, чтобы принять его в городскую собственность и передать на обслуживание в МУЭСП «УфаГорСвет». Когда документы поступят Горсвету, в парке смогут восстановить освещение. — Было бы здорово поставить на входе в парк информационную табличку о прогнозных сроках возобновления работы уличного освещения. Может быть и обращений тогда было бы меньше, — отметил Дрейман.

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