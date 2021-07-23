В Башкирии рассказали о новых правилах выплаты на детей от 3 до 7 лет

— Для получения перерасчета пособия с января 2021 года в повышенном размере (либо со дня наступления ребенку возраста 3-х лет, если исполнилось после января 2021 года) необходимо подать заявление в период действия предыдущего назначения (например, если предыдущее назначение было с мая 2020 по май 2021, подав заявление в июле, в случае одобрения перерасчет будет с января по май и далее с июля, т. е. за июнь выплат не будет). В случае получения отказа, например в мае и далее одобрения заявления в июле — перерасчет с января производится не будет. Также если ранее выплату не получали — не будет перерасчета с января.