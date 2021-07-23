В Башкирии лучшим соцработникам выдадут по 500 тысяч рублей

В Башкирии лучшим соцработникам выдадут по 500 тысяч рублей
В Башкирии лучшим соцработникам выдадут по 500 тысяч рублей
Сегодня, 14:15ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Круглую сумму смогут получить победители профессионального конкурса.

500 тысяч рублей сможет получить победитель федерального этапа конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Об этом сообщили в ведомстве сегодня, 23 июля.

В Министерстве труда России планируют изменить условия конкурса профессионалов и награждать лучших специалистов в своей области.

По мнению ведомства, при выборе лучшего работника в сфере, нужно ориентироваться на его увлеченность профессией, а также технологии и методы которые он внедряет для улучшения оказания помощи людям.

В качестве весомого приза, победителям федерального этапа конкурса будут награждаться суммой в 500 тысяч рублей за первое место, за втрое место победители смогут получить 300 тысяч рублей и 200 тысяч получат те, кто займет третьи места.

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