В Башкирии из бюджета профинансируют перелеты чиновников комфорт-классом

Помимо питания подрядчику нужно будет обеспечить обслуживание чиновников, то есть пассажиров в залах официальных лиц и делегаций, и в аэропорта вылета и в аэропортах прилета обслуживать чиновников должны в VIP-залах, как и в транзитных зонах. Оплачивать такое обслуживание будет бюджет республики.