В Башкирии из бюджета профинансируют перелеты чиновников комфорт-классом

В Башкирии из бюджета профинансируют перелеты чиновников комфорт-классом
В Башкирии из бюджета профинансируют перелеты чиновников комфорт-классом
Сегодня, 14:03ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest.ru
Министерство транспорта и дорожного хозяйства ищет подрядчика для перевозок.

На сайте госзакупок Министерство транспорта и дорожного хозяйства разместило тендер. Ищут исполнителей для оказания авиаперелетов чиновников Башкирии, объявленная цена составляет 11,8 миллионов рублей. Контракт на внутренние и заграничные перелеты планируют заключить на полгода, до конца 2021 года.

Сообщается, что исполнитель для транспортировки должностных лиц должен будет предоставить пятиместные самолеты, наличие в них бортпроводников, которые должны будут организовывать питание, соответствующее классу обслуживания. Отправной точкой перелетов будет аэропорт Уфа.

Помимо питания подрядчику нужно будет обеспечить обслуживание чиновников, то есть пассажиров в залах официальных лиц и делегаций, и в аэропорта вылета и в аэропортах прилета обслуживать чиновников должны в VIP-залах, как и в транзитных зонах. Оплачивать такое обслуживание будет бюджет республики.

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