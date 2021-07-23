В Башкирии число заболевших COVID-19 перевалило за 46 тысяч человек

В Башкирии число заболевших COVID-19 перевалило за 46 тысяч человек
В Башкирии число заболевших COVID-19 перевалило за 46 тысяч человек
Сегодня, 12:06ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest.ru
Минувшие сутки прибавили к общему количеству заболевших в республике еще 245 случаев заболевания.

Оперативный штаб по республике Башкортостан обнародовал свежие данные по ситкации с коронавирусной инфекцией в Башкирии. Так, за минувшие сутки в Башкирии COVID-19 подтвердили у 245 человек.

Теперь общее количество инфицированных в регионе составляет 46 211 человек.

Вылечились от новой инфекции в республике 42 701 человек, 317 заболевших выздоровели за прошедшие сутки. А скончались от COVID-19 пять пациентов.

Также опубликованы данные о ситуации с вакцинацией в Башкирии: I компонентом вакцинировались от коронавируса 852 096 человек, II компонентом – 545 764 человека.

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