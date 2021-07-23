Социологи о причинах роста самозанятости в регионах

Исследовательский центр «Башкирова и партнеры» представил результаты исследования «Самостоятельная занятость в регионах России: личные цели, первые результаты». По всей видимости, такая форма получения дохода, как самозанятость, становится привлекательной для все большего числа жителей в регионах.

Как рассказала Елена Башкирова, количество самозанятых россиян выросло за год почти на миллион, составив 2,5 миллиона человек. В связи с этим центр провел опрос в 20 регионах на предмет того, что мотивирует граждан регистрировать самозанятость, какие они ставят перед собой цели и чего опасаются, передает aif.ru. Результаты показали, что самозанятость для людей - это не способ выйти из тени, так как многие не имели своего дела до получения статуса самозанятого. Это стало возможностью реализовать себя. Большинство граждан (74%) заявили, что решили стать самозанятыми из-за невозможности реализовать желаемый уклад жизни в условиях трудовых отношений. Почти половина опрошенных (45%) рассказали, что они работают в других организациях, однако основной доход получают именно от самозанятости. Три четверти респондентов отметили изменения после оформления нового статуса. Из них 61% рассказали, что самозанятость помогла им достичь важных жизненных целей. Кроме того, выяснилось, что большинство самозанятых планируют обеспечить свою пенсию, вкладываясь в недвижимость, валюту или сотрудничая с негосударственными пенсионными фондами. Однако о пенсии самозанятые почти не задумываются. Отмечается, что все без исключения респонденты считают важным возможность получать пособие по временной нетрудоспособности. Говоря о других соцгарантиях, 14% назвали важным наличие выплат по беременности и родам и уходу за ребенком. Еще три процента граждан назвали самым главным наличие оплачиваемого отпуска. По мнению замглавы исполкома ОНФ Арсения Беленького, статус самозанятого нужно включить в экономические процессы и внести в некоторые законодательные акты. Он отметил, что сейчас не во всех банковских документах есть графа «Самозанятый», из-за чего люди не могут пользоваться услугами банка и претендовать на адекватные проценты. По мнению доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, новая система распространена среди студентов, которые теперь могут подрабатывать на легальных условиях. "Самозанятость сегодня привлекает молодое поколение. Не все обучаемые студенты ориентируются на работу по найму. Многие хотят начать свое новое дело, но пока не знают, как это сделать. Некоторые студенты в статусе самозанятых легально подрабатывают, и это хорошая форма социализации", - считает эксперт.

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