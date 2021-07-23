Шандалович: На борьбу с природными пожарами в Карелии выделят дополнительные средства

Шандалович: На борьбу с природными пожарами в Карелии выделят дополнительные средства
Шандалович: На борьбу с природными пожарами в Карелии выделят дополнительные средства
Сегодня, 16:14ОбществоФото: youtube.com
Депутаты Заксобрания Республики Карелия в период парламентских каникул экстренно соберутся для решения вопроса о выделении допсредств из бюджета на борьбу с природными пожарами.

Издание karelinform.ru сообщает, что о точной дате проведения экстренного совещания пока неизвестно — данный вопрос уточняется. Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович отметил, что сейчас регион находится в опасных условиях из-за природных пожаров, поэтому необходимо мобилизовать все усилия и четко скоординировать работу всех органов власти.

«Депутаты Законодательного собрания всегда оперативно реагировали на возникающие вызовы. Уверен, что на ближайшем внеочередном заседании парламент Карелии примет все необходимые решения для стабилизации обстановки и оказания помощи людям», — сказал он.

Необходимо отметить, что в Карелии общая площадь лесного фонда составляет четырнадцать с половиной миллионов гектаров, и леса — народное достояние региона. На данный момент на территории республики в девяти муниципальных районах зафиксирован двадцать один лесной пожар. Общая площадь очагов возгорания составляет девять тысяч гектаров.

Власти Карелии объявили режим чрезвычайной ситуации. В ликвидации возгораний принимают участие федеральные силы, а также специалисты из соседних регионов. Правительство республики обратилось за поддержкой к главе России Владимиру Путину. Президент пообещал выделить Карелии на борьбу с лесными пожарами сто миллионов рублей.

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