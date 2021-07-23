Сергей Семак: «Химки» - очень непростая команда, это можно видеть по результатам

Ранее сообщалось, что на встрече может присутствовать до одной тысячи болельщиков.
«Химки» - очень непростая команда, это можно видеть по результатам прошлого сезона, особенно второй его части. С приходом Игоря Черевченко команда демонстрировала очень хороший результат, и говорить о том, что они не подготовились, абсолютно неправильно. Нас ждет очень непростой и интересный матч», - приводит слова Семака «Советский спорт».
Напомним, что встреча стартового тура чемпионата России между подмосковными «Химками» и петербургским «Зенитом» состоится 24 июля и начнется в 17:30 по московскому времени.