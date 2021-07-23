Самолет следовавший из Уфы в Сургут вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

Как сообщает «РБК-Уфа» сегодня, 23 июля, в аэропорту «Уфа» совершил экстренную посадку самолет следовавший из столицы республики в Сургут.
Причиной возвращения называют проблемы с шасси. Рейс вернулся в Уфу в первом часу дня, заменяющий рейс будет организован в 15:30. На время ожидания аэропорт предоставит пассажирам еду и напитки.
Ранее стало известно о еще одном случае проблем с самолетом. Жители Башкирии вылетели рейсом Ош-Уфа, однако из-за неполадок, самолет вначале совершил посадку в Ташкенте, а затем в Екатеринбурге. Из столицы Урала в республику, пассажиры добирались на автобусах предоставленных авиаперевозчиком.