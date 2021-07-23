Радий Хабиров поручил обеспечить безопасность во время крупных мероприятий в Уфе

— Этим летом Уфа станет местом проведения двух крупных мероприятий — с 11 по 23 августа Первенство мира по спортивной борьбе соберёт более 1 500 борцов из 65 стран мира, а 25 августа на финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» приедут почти 3 тысячи участников. Кроме того, в сентябре в Башкортостане, как и по всей стране, состоятся выборы депутатов Государственной Думы России, — сказал Радий Хабиров. — Все места проведения этих мероприятий должны быть под особым контролем и круглосуточной охраной, чтобы не допустить нарушений общественной безопасности, соблюсти все санитарно-эпидемиологические нормы.