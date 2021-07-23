Природные объекты Башкирии включат в реестр национального наследия

Природные объекты Башкирии включат в реестр национального наследия
Природные объекты Башкирии включат в реестр национального наследия
Сегодня, 12:54ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: Tsibin Konstantin/wikipedia.org
О значимости уникальных природных памятников предлагается указать в Конституции республики.

Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев сообщил о включении уникальных объектов духовного, культурного, исторического и природного наследия. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает «ВГТРК».

Также в Конституцию республики будут внесены изменения. В ней отдельно укажут статус особо охраняемых объектов природного заповедника «Шульган-Таш», природных парков «Аслы-Куль», «Кандры-Куль», «Мурадымовское ущелье», «Иремель», памятников природы горы Куштау, Тратау, Юрактау.

— Конституцию республики предлагается дополнить положением о сохранении памяти предков, преемственности и солидарности поколений. Сохранение преемственности означает, в том числе бережное отношение к культуре, истории, памятникам природы. Для особого охранного статуса уникальных объектов предлагается включить их в Государственный реестр национального наследия. Реестр будет утверждаться законом Республики Башкортостан, — прокомментировал Толкачев.

Как стало известно, Башкортостан станет первым регионом России, где сформируют Государственный реестр национального наследия.

Ранее житель Башкирии предложил сделать памятником природы геологическое плато расположенное близ деревни Верхнеюлдашево Мелеузовского района.

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