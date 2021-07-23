Природные объекты Башкирии включат в реестр национального наследия

— Конституцию республики предлагается дополнить положением о сохранении памяти предков, преемственности и солидарности поколений. Сохранение преемственности означает, в том числе бережное отношение к культуре, истории, памятникам природы. Для особого охранного статуса уникальных объектов предлагается включить их в Государственный реестр национального наследия. Реестр будет утверждаться законом Республики Башкортостан, — прокомментировал Толкачев.