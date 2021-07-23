Поставщика пиксельных елок в Башкирию обязали вернуть 115 млн рублей в бюджет

Напомним, что в конце декабря прошлого года УФАС выявила нарушения при проведении торгов на поставку пиксельных ёлок. В ходе аукциона заказчик ГКУ РБ «Хозяйственное управление» отдало предпочтение компании «Клирлайт Рус» из Московской области. Отметим, подрядчик стал единственным кандидатом. Кроме того, проверка показала, что цена елок на 80% превышала стоимость производителя. Компанию обязали вернуть в бюджет Башкирии незаконно полученный доход.