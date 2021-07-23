Поставщика пиксельных елок в Башкирию обязали вернуть 115 млн рублей в бюджет

Поставщика пиксельных елок в Башкирию обязали вернуть 115 млн рублей в бюджет
Поставщика пиксельных елок в Башкирию обязали вернуть 115 млн рублей в бюджет
Сегодня, 10:40ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Ранее он судился с антимонопольной службой.

Арбитражный суд республики отказал в удовлетворении исковых требований ГКУ РБ ХозУ и ООО «Клирлайт Рус» о признании незаконным решение и предписания по делу о наличии факта нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства накануне, 22 июля.

Суд подтвердил, что реализация запрещенного законом соглашения между ГКУ РБ ХОЗУ и Обществом, позволила Обществу, минуя конкурентные процедуры, получить незаконно из бюджета более 115 млн. рублей дохода и тем самым нарушить пункт 4 статьи 16 Закона о защите конкуренции, — сообщили в ФАС республики.

Напомним, что в конце декабря прошлого года УФАС выявила нарушения при проведении торгов на поставку пиксельных ёлок. В ходе аукциона заказчик ГКУ РБ «Хозяйственное управление» отдало предпочтение компании «Клирлайт Рус» из Московской области. Отметим, подрядчик стал единственным кандидатом. Кроме того, проверка показала, что цена елок на 80% превышала стоимость производителя. Компанию обязали вернуть в бюджет Башкирии незаконно полученный доход.

В апреле этого года поставщик елок подал иск в отношении Федеральной антимонопольной службы с намерением обжаловать решение.

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