Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко стал участником просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», которую провело Российское общество «Знание» совместно с представителями акции #МЫВМЕСТЕ. Он ответил на вопросы зрителей и рассказал о том, как важно медицинское просвещение.

Как подчеркнул Мурашко, вакцинация выступает единственным правильным путем профилактики заболевания. Сейчас в России доступны четыре вакцины, сделать которые доступно бесплатно, сообщает ИА REGNUM. Министр призвал зрителей к повышению уровня образованности по вопросам медицины и соблюдению рекомендаций по профилактике болезни в целях формирования коллективного иммунитета. «42 дня — это окно, требуемое для формирования иммунитета, и в это время важно позаботиться о себе», — сказал он. В целях ревакцинации могут применяться все отечественные вакцины, прививаться второй раз рекомендуют спустя полгода после первого введения. По словам министра, IT-индустрия активно присоединилась к решению проблем в сфере здравоохранения. Он также высоко оценил работу медицинского сообщества по исследованию заболевания, вакцин и поствакцинального иммунитета и выразил признательность людям за помощь в сборе информации. «Сегодня заканчиваются исследования „Спутника V“, итоги опубликуют к октябрю. Данные по вакцине „КовиВак“ будут готовы к концу 2021 года — началу 2022 года», — уточнил он.

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