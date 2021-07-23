Константина Кинчева не станут штрафовать за «подпольный» концерт в Санкт-Петербурге

Представители Комитета по культуре Санкт-Петербурга рассказали, кого и как накажут за организацию в стенах «Лендока» несогласованных выступлений рок-группы «Алиса».

Уже известно, что ни Константина Кинчева, ни других членов его группы «репрессии» не затронут. Об этом информирует newia.ru. В ведомстве подчеркнули, что музыканты не могут нести ответственность за проведение концертов. Вину возложат на собственников площадки, где прошло культурно-массовое событие. Владельцы киностудии «Лендок» рассказали, что площадка, где Кинчев провел концерт, была сдана в долгосрочную аренду еще четыре года назад. Помещение работало как студия звукозаписи. Также в нем можно делать видео. Но концерт состоялся именно там, поэтому отвечать будет «Лендок». По словам сотрудников Комитета по культуре Санкт-Петербурга, фестиваль под названием «KKinchevFest», запланированный на сентябрь текущего года, никто не согласовывал. Мероприятие должно получить визу в Роспотребнадзоре. Только так его можно будет провести. Ранее в социальных сетях Константин Кинчев опубликовал видеообращение «к граду и миру». В ролике музыкант жаловался, что ему, под угрозой санкций, не дают играть музыку и исполнять песни при зрителях. Помимо этого, от вокалиста «Алисы» требуют привиться он новой коронавирусной инфекции.

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