Имущество скандально известного в Башкирии «Уралкапиталбанка» выставлено на торги

Напомним, что лицензию у банка отозвали в феврале 2018 года. «Уральский капитал» находится под владением предпринимателя Дамира Камилова, который был признан банкротом. Осенью прошлого года на торги было выставлено имущество ООО «Бизнес-Центр „Оникс“». Недвижимость планировали реализовать в пользу банка-банкрота.