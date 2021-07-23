И тело, и разум, и дух. КПРФ в Уфе провел сразу два турнира на открытом воздухе

Привычные праздники для людей старшего поколения чаще всего проходят за столом. Чаепитие с угощениями, приятная беседа. Но пандемия внесла свои коррективы во все реалии жизни, и пожилых людей уже не соберешь в тесном кругу за одним столом. Однако ООО 108 чайников в партнерстве с рескомом КПРФ Башкирии нашли отличный и безопасный способ провести мероприятие для старшего поколения, а точнее сразу два мероприятия, которые отвечали всем требованиям действующего режима повышенной готовности.
22 июля в уфимском Олимпик-парке в один день состоялось сразу два мероприятия, оба спортивных, но абсолютно разных. Первое – открытый и действительно первый в республике Открытый чемпионат Башкортостана по скандинавской (северной) ходьбе. А второе – Открытый чемпионат республики Башкортостан по шахматам «Дети войны».
Оба мероприятия совместили в себе пребывание участников на свежем воздухе, спортивный азарт, как интеллектуальный, так и физический и конечно же отличное настроение всех участников и гостей мероприятия. Причем «Дети войны», несмотря на почтенный возраст принимали участие не только в шахматном турнире, но и в чемпионате по скандинавской ходьбе.
Среди участников забега протяженностью 2,8 километра особенно выделялась Шазия Фаритовна Ашимова, председатель районного Совета ветеранов Октябрьского района Уфы с 1998 до 2015 года, обладательница статуэтки «Достояние столицы». С 1998 года Шазия Фаритовна была председателем районного Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил. Удивительное долголетие на общественной стезе, если учесть, что Шазие Фаритовне 92 года. Да возраст весьма почтенный, но участница чемпионата в отличной физической форме: подтянутая дама в строгом костюме наравне с более молодыми участниками решила принимать участие в чемпионате.
Перед стартом нам удалось пообщаться с Шазией Фаритовной о её жизни сегодня и конечно же не смогли обойтись без вопросов о военном лихолетье, на которое пришлось её детство и взросление.
– Родилась и выросла я в поселке Тавтиманово Иглинского района. Детей в семье было семеро: четыре брата и три сестры. Когда началась война, мне исполнилось 13 лет. После уроков нас, школьников, посылали чистить канавы вдоль железнодорожного полотна, полоть лук на колхозных плантациях, копать картошку, убирать морковь. Параллельно с работой учились и несмотря на усталость учились хорошо, меня выделяли в математике, – вспоминает Шазия Фаритовна.
Но свою жизнь она решила связать не с математикой, а с медициной. Шазия Ашимова окончила медицинский университет, получила специальность врача-дерматовенеролога и всю жизнь проработала на административных должностях, дослужившись до должности главного врача, но работала она не в Башкирии, а выйдя на пенсию вернулась на родину и уже в Башкирии начала активную социальную жизнь, сначала Шазию Ашимову избрали секретарем партийной организации ЖЭУ, а затем в районный Совет ветеранов, где она и проработала 18 лет. К слову, несмотря на то, что с должности Шазия Фаритовна ушла в 2015 году, она и сейчас состоит в президиуме Совета и продолжает вести активную социальную жизнь.
Дело Шазии Ашимовой в Совете ветеранов продолжает Зухра Султанова. Кстати на турнире они выступали партнерами по игре в шахматы.
– В совете ветеранов я с 1998 года. Мы проводим много мероприятий, особенно с детьми и подростками. Огромное внимание уделяем патриотическому воспитанию. Также работаем с участниками войны, с тружениками тыла, с ветеранами Афганских и Чеченских событий. Если в силах – обязательно помогаем, если нет – то даем направление. Помогаем даже на бытовом уровне, если вызовешь сантехника от совета ветеранов, то и отношение у сантехника к работе будет ответственнее. Вообще участники войны нас очень любят и ждут, радуются нам как дети, секретов от нас не имеют, – поделилась нынешний Зухра Фатыховна Султанова, председатель совета ветеранов микрорайона Новостройка.
Разговор с Зухрой Султановой, которая также принадлежит к категории «Дети войны» прервал старт чемпионата и его участники вооружившись палками отправились в путь. Участники чемпионата, который в силу правил нельзя назвать забегом, включали в себя почти все возрастные и социальные группы, разве что не было детей. Был среди участников и Юнир Кутлугужин, первый секретарь Башкирского рескома КПРФ и депутат Госсобрания-Курултая РБ, поддержать других участников вышли и другие коммунисты.
Дистанцию с честью прошли все участники, а Юнир Кутлугужин финишировав первым среди мужчин поделился рассказом о том, как у него совместно с президентом группы компаний «Лидо» Ильдаром Хуснутдиновым возникла идея провести мероприятие с такой насыщенной программой.
– Пару недель назад к нам в реском обратилась группа активистов с предложением провести шахматный турнир. Мы с Ильдаром Хуснутдиновым подумали, что шахматы это хорошо, но такое спокойное мероприятие можно совместить с турниром по скандинавской ходьбе, тем более есть прекрасная возможность провести оба состязания на открытом воздухе. За последний год из-за ограничений пандемии встреч стало гораздо меньше, тем более со старшим поколением и мы с радостью объявили о турнире и о чемпионате, – поделился Юнир Кутлугужин.
Заметим, что среди мужчин-участников Юнир Кутлугужин пришел к финишу первым, однако от приза и от победы он отказался, так как в соревнованиях участие принял в первую очередь для того, чтобы проверить себя. В параллельной категории первой к финишу пришла активистка Наиля Садыкова.
Он также подчеркнул, что скандинавская ходьба это отличный способ поддерживать себя в форме в период пандемии, ведь занимаются ей на свежем воздухе, а это двойная польза и отсутствие рисков заражения. Ильдар Хуснутдинов поддержал своего соорганизатора, и назвал скандинавскую ходьбу спортом для всех, для всех людей любых возрастов.
После завершения чемпионата по скандинавской ходьбе начался шахматный турнир, к которому уже активно готовился в игре Евгений Михайлович Стремоухов, председатель Совета ветеранов Октябрьского района Уфы. Евгений Михайлович родился в 1944 году в Уфе. Большую часть своей трудовой биографии он посвятил Уфимскому ламповому заводу, а долг родине отдавал служа на границе, и даже участвовал в задержаниях нарушителей границ. Пограничники и сейчас проводят активную патриотическую работу, и регулярно приглашают Евгения Михайловича. Так Евгений Стремоухов участвовал в создании музея боевой и пограничной славы в школе № 37. Активный участник районного ветеранского движения Евгений Михайлович с 2013 года.
Евгений Михайлович активно рассказывал о своей деятельности, о помощи, которую оказывает им администрация района, о работе с молодым поколением. и выразил сожаление о том, что в началом пандемии количество мероприятий безусловно сократилось. Поэтому такие мероприятия становятся еще ценнее и интереснее.
В этом году благодаря хлопотам Евгения Михайловича в горсовете Уфы принято решение назвать одну из улиц в Нагаево в честь героя Советского Союза, пограничника Василия Ильича Утина. Об этом рассказал не сам Евгений Михайлович, а его партнер по игре Вячеслав Тангаев, заместитель руководителя регионального отделения союза пенсионеров России по Башкирии. Он и рассказал, что турнир в первую очередь приурочен к Международному дню шахмат, но немного сместился из-за празднования Курбан-Байрама.
– На участие в турнире подали заявки 20 человек, участники будут отдельно подводиться среди женщин и среди мужчин. Состав участников довольно сильный, здесь присутствуют и призеры республиканских соревнований, – поделился Вячеслав Николаевич. Когда он рассказывал о участниках турнира он еще не знал, что сам займет в нем третье место. Второе место занял Валеев Венер Шагитович, а абсолютным победителем стал Буторин Андрей Павлович.
Мужчины сидели не одни, рядом с ними находилась Минигуль Фарвазовна Масагутова, активная участница общественной жизни Демского района Уфы. Минигуль Фарвазовна родилась в 1947 году. Всю жизнь женщина занималась спортом параллельно с работой в химической промышленности, а позже работой в горкоме КПСС, а с выходом на пенсию продолжает быть активной участницей районных, городских и республиканских соревнований по шахматам и шашкам. С 2002 года Минигул Фарвазовна организует спортивные мероприятия и внимание концентрирует на работе с подростками, ветеранами и с людьми с ограниченными возможностями. С 2013 года она член Исполкома Федераций шашек Республики Башкортостан и Уфы, курирует она вопросы ветеранского спорта. В этот раз Минигуль Масагутова заняла в турнире почетное третье место. Второе место в турнире одержала Шипицина Гузел Хазиахметовна. А первое место завоевала Хрусталева Татьяна Николаевна.