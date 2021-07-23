Друг главы Зеленоградска Кошевого может оказаться в тюрьме за растление

Журналисты «Новых Известий» сообщили, что о дружбе Суворова и Кошевого говорят и жители Зеленоградска. Они неоднократно видели их катающимися на яхте, плавающими с аквалангом и фотографирующимися на фоне Балтийского моря. Стоит добавить, что сейчас еще один товарищ и заместитель Кошевого — Павел Боровиков — стал фигурантом уголовного дела о хищении субсидий на закупку коров в фермерское хозяйство. Как отмечают журналисты, некрасивые истории стали известны накануне выборов, что вряд ли положительно скажется на рейтингах партии в регионе.