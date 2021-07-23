Башкирский силач Эльбрус Нигматуллин побил новый рекорд подняв 1,5 тонный вертолет

Башкирский силач Эльбрус Нигматуллин побил новый рекорд подняв 1,5 тонный вертолет
Башкирский силач Эльбрус Нигматуллин побил новый рекорд подняв 1,5 тонный вертолет
Сегодня, 09:49ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: Эльбрус Нигматуллин/vk.com
Свое достижение он посвятил трем важным событиям в жизни страны и республики.

Эльбрус Нигматуллин вновь сообщил об установлении рекорда. Мужчина оторвал железную платформу с вертолетом общим весом 1476 килограмм. Видео рекорда силач опубликовал на своей странице в соцсетях.

Свой рекорд он посвятил поддержке Олимпийской сборной России на Олимпийских играх в Токио, популяризации авиационного кластера который создаётся в Башкирии и финалу Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills который будет проходить в Уфе.

Рекорд был сложен и физически и технически. Мне пришлось поднять вертолёт, который совершил посадку в момент установления рекорда и после его окончания вновь поднялся в воздух. Чтобы не подвергать опасности людей в условиях распространения коронавируса демонстрация рекорда прошла без зрителей, — рассказал Нигматуллин.

Также он поблагодарил свою жену, которая, по его признанию, взвалила на себя все тяготы подготовки к рекорду.

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