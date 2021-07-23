Башкирский силач Эльбрус Нигматуллин побил новый рекорд подняв 1,5 тонный вертолет

Эльбрус Нигматуллин вновь сообщил об установлении рекорда. Мужчина оторвал железную платформу с вертолетом общим весом 1476 килограмм. Видео рекорда силач опубликовал на своей странице в соцсетях.
Свой рекорд он посвятил поддержке Олимпийской сборной России на Олимпийских играх в Токио, популяризации авиационного кластера который создаётся в Башкирии и финалу Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills который будет проходить в Уфе.
— Рекорд был сложен и физически и технически. Мне пришлось поднять вертолёт, который совершил посадку в момент установления рекорда и после его окончания вновь поднялся в воздух. Чтобы не подвергать опасности людей в условиях распространения коронавируса демонстрация рекорда прошла без зрителей, — рассказал Нигматуллин.
Также он поблагодарил свою жену, которая, по его признанию, взвалила на себя все тяготы подготовки к рекорду.