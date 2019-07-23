Юная жительница Башкирии скончалась от рака в Китае

Сегодня, 23 июля, пришла трагическая новость из Китая. Близкие 15-летней Аделины Субхангуловой из Уфы, проходившей там лечение от онкологического заболевания, сообщили, что девочка скончалась.

Ранее сообщалось, что врачи поставили Аделине диагноз «саркома Юинга правой малоберцовой кости». Ей на лечение собирали средства в соцсетях, но болезнь оказалась сильнее, справиться с ней не смогли даже иностранные доктора.

Как сообщили родные, которые были рядом с девочкой до последней минуты, Аделину доставят в Уфу на самолёте в цинковом гробу. Стоимость перевозки составляет 80 000 юаней или по курсу 850 тысяч рублей. О времени прощании с Аделиной будет сообщено дополнительно.