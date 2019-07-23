Все ради красивой даты: 19 июля в Башкирии поженились 471 пара

Примечательно, что в прошлом году в этот же день, по данным Госкомитета по делам юстиции РБ, семью решили создать всего 102 пары. Тем не менее, сотрудники ЗАГСов к такому количеству желающих были готовы заранее. Все молодожены получили поздравления и напутствие в семейной жизни от врио главы республики Радия Хабирова.

Любопытную брачную статистику мы приводили ранее: выяснилось, что чем дольше люди живут в браке, тем реже разводятся. Только в 2018 году в отделах ЗАГС было зарегистрировано 15407 записей актов о расторжении брака. В 2017 году было зарегистрировано 15568 разводов. С января по декабрь 2018 года оформили расторжение брака: 6 104 супружеские пары, стаж семейной жизни которых составил менее 5 лет; 3 906 супружеских пар, со стажем семейной жизни от 5 до 10 лет; 2 038 супружеских пар, стаж семейной жизни от 10 до 15 лет; 1 623 супружеские пары, стаж семейной жизни от 15 до 20 лет; 1 736 супружеских пар, проживших вместе 20 и более лет.