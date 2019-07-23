В Уфе отсутствие доступной среды в поликлинике объяснили «вандалами и молодым врачом»

После шумихи в СМИ и соцсетях по поводу отсутствия доступной среды в уфимской поликлинике 46, члены «Единой России» наведались в медучреждение с проверкой.

Представители партии неожиданно для себя обнаружили, что в поликлинике и в самом деле нет никаких условий для инвалидов: ни пандусов, ни лифта, ни соответствующих указателей. А кнопка вызова появилась лишь на днях.

Главный врач поликлиники Любовь Зуева заявила, что кнопку вызова постоянно вырывают неизвестные вандалы. Кроме того, в главном корпусе поликлиники (Софьи Перовской, 38) все необходимые условия для людей с ограниченными возможностями имеются и «лучше идти сразу туда».

— Скорее всего, молодой терапевт не разобралась и отправила Рустама Набиева на УЗИ в другой кабинет, который там и расположен, — уточнила главврач.

По ее словам, отремонтировать имеющиеся конструкции все-таки не получится. Связано это с отсутствием должного разрешения пожарной службы. Зато скоро в поликлинике на Авроры появятся условия для людей с нарушением зрения.

Сам Рустам Набиев заявил, что не держит обиды ни на руководство учреждения, ни на врача. По его словам, достаточно не отправлять в здание поликлиники с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, ранее о ролике Рустама, с трудом добирающегося до кабинета врача, высказалась вице-премьер Башкирии Ленара Иванова. По ее словам, здание «легче снести и построить новое, поскольку это очень сложная, долгая и дорогая история».

- Сейчас это в большей степени задача самих субъектов и муниципалитетов, - отметила Ленара Иванова и сообщила, что за последние годы ( госпрограмма «Доступная среда» стартовала в 2011 году) в Башкирии было переоборудовано 542 социальных объекта. Ленара Иванова с сожалением сообщила, что сразу столь большое количество зданий, построенных зачастую в прошлом веке, адаптировать к требованиям доступной среды не получится. В частности, 90% поликлиник Уфы, по ее словам, находятся в приспособленных помещениях. Нередко переоборудовать их невозможно, как, например, в случае с поликлиникой №46.