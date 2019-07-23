В Уфе общественник, оплативший адвоката Луизе Хайруллиной, подаст в суд на неё и мужа

Предприниматель и общественный деятель Азамат Галин заявил, что по окончании следствия и суда над Луизой и Маратом Хайруллиными намерен подать в суд на «салаватских Бонни и Клайда».

Причиной стали последние действия Марата Хайруллина, который первоначально взял основную вину за происшедшее на себя, сказав, что практически все 25 млн рублей, похищенные его женой из банка, проиграл на спортивных тотализаторах, а на днях отрекся от этих слов и сказал, что не знает, куда Луиза дела деньги. Вдобавок мужчина сообщил, что все прежние заявления были им сделаны под давлением адвокатов жены, нанятых Азаматом Галиным. То же самое сказали родители Марата Хайруллина вчера, в эфире Первого канала.

После этого Азамат Галин решил отозвать нанятых для Луизы адвокатов, предложив доморощенным гангстерам самостоятельно заниматься своей защитой на следствии и в суде.

Напомним, семейная пара из Салавата исчезла в конце мая. похитив из местного отделения «Россельхозбанка» почти 25 млн рублей. Их задержали в начале июля в Казани на съемной квартире. По первоначальной версии, озвученной Маратом Хайруллиным, Луиза выносила деньги из банка постепенно, на протяжении почти полутора лет. Мнения банкиров по поводу того. Возможно ли подобное, разделились.